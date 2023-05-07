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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه..محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمدينة قفط

رصف طرق قفط
رصف طرق قفط

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، برفقته ياسر حماد ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، جولة ميدانية بمدينة قفط لمتابعة معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

وقال محافظ قنا ، إن أعمال رفع كفاءة الطرق وتركيب بلدورات الرصيف التي تجري بمدينة قفط تضم إعادة رصف شارع سعد زغلول من كوبري المرور حتي هندسة الري بطول 145 متر وعرض من 8 إلى 12  متر تقريبا، وإعادة رصف شارع مصطفي كامل من هندسة الري حتي تقاطع شارع الثورة بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا، وإعادة رصف شارع الأنصاري من تقاطع مصطفي كامل حتي سور الآثار  بطول 175 متر وعرض 8 متر تقريبا.

 

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و تابع الداودى،إعاادة رصف شارع الديكوفيل الغربي بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا ، ورصف مدخل مجزر قفط بطول 50 متر  وعرض 10 متر تقريبا، كما سيتم البدء في أعمال طبقة الأساس بشارع المحطة بطول 1000 متر تقريبا.

 

وأضاف محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، خاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها.

 

و وجه الداودى، المسئولين بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل للتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال تحقيقاً للصالح العام، مشددًا علي ضرورة أخذ عينات من الطرق عقب رصفها، وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من قبل  أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

 

و أكد محافظ قنا ، أن القيادة السياسية تبذل جهوداً حثيثة للإرتقاء بكافة أعمال البنية التحتية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

جدير بالذكر أن مشروع الصرف الصحى، تم الانتهاء منه وافتتاحه تجريبيا ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بعد توقف  18 عاما، ويجري حاليا أعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعاده المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.


 

 

رصف طرق قفط

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قنا أعمال الرصف بمدينة قفط مشروعات الرصف مدينة قفط استلام الطرق الداخلية اعمال الرصف رؤية مصر 2030 مشروع الصرف الصحي

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