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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث تذليل العقبات أمام مشروع القطار الكهربائي السريع

اجتماع القطار السريع
اجتماع القطار السريع

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة وتذليل التعارضات بين المشروعات القومية الجارية والمخطط تنفيذها بمحافظة قنا ومشروع القطار الكهربائي السريع وذلك بحضور اللواء كامل شحاته، مدير مشروع القطار السريع، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 

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وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية ستقدم كافة أوجه الدعم لمشروع القطار الكهربائي كونه أحد المشروعات القومية العملاقة، الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

وأضاف محافظ قنا ، بأن المشروع يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر .

يذكر أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الاخضر المستدام فى مصر وسوف تغطى أنحاء الجمهورية، وبالتالى سوف تسهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

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