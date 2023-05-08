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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يدشنان مشروع المكتبات المتنقلة من العاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ قنا

دشنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مشروع المكتبات المتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك من أمام مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

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وقالت وزيرة الثقافة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها بناء الإنسان ثقافيا ومعرفياً والعمل على حفظ التراث.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولا إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها هذا المشروع، ولكل من ساهم فى إنجاح هذا التعاون من خلال مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة وقيادات وزارة الثقافة.

 وأوضح الداودى، أن محافظة قنا ، هى إحدى 6 محافظات تم إطلاق مشروع المكتبات المتنقلة بها ، وهى" قنا - الأقصر - المنيا - البحيرة– الدقهلية - دمياط"، وهو عبارة عن أتوبيس مصمم ومجهز ليصبح مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب فى مختلف المجالات، بحيث يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر ، لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية ، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية فى أماكن تجمعات المواطنين، لتصل الاستفادة لأكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار لنشر الوعى والمعرفة بين جميع أبناء المحافظة.

وأضاف محافظ قنا، أن المشروع يستهدف كل الفئات العمرية لإثراء الحركة الثقافية، من خلال التجول فى عدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد وجود المكتبات.

يُذكر أن فعاليات تدشين المشروع بدأت باستعراض فنى قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، شمل فقرات الأراجوز والعرائس والتنورة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن مكتبات مصر العامة، بحضور عدد كبير من الأطفال.

وزارة الثقافة

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قنا مشروع المكتبات المتنقلة مكتبات مصر العامة وزارة الثقافة قرى الريف المصرى حياة كريمة صندوق مكتبات مصر العامة

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