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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. إزالة 12 حالة بناء مخالف وبدون ترخيص بمدينة دشنا

إزالة تعديات بدشنا
إزالة تعديات بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف، وبدون ترخيص، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ضمن "الموجة الـ21"، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا ، بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية.

قال عبداللاه الخبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إن حملة اليوم أسفرت عن إزالة 12 حالة بناء مخالفة وبدون ترخيص، وتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة1530م²، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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و أشار الخبير، إلى أن الحملات مستمرة للتصدي لأى شكل من أشكال التعديات سواء تعد على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضى الرى، والبناء المخالف، بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

و أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، بأن محافظ قنا شديد الحرص على إزالة أى تجاوزات للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفى سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، حملة إشغالات في شوارع المدينة حفاظًا على الطريق العام بشوارع المدينة، وتيسيراً لحركة المواطنين، تمكنت خلالها من إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

كما شدد الخبير ، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن محلية دشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

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