صحة قنا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية خزام غدا

أعلنت مديرية الصحة بـ قنا ، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لإدارة قوص الصحية، يومي غدا الأربعاء والخميس، لتقديم خدمة طبية للفئات العمرية المختلفة.

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن المديرية سوف تنظم قافلة طبية بقرية خُزَام التابعة لإدارة قوص الصحية، غدا وبعد غد الخميس، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار تاوضروس، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة تأتى حرصاً من مديرية الصحة، بضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة و المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا ، تنظم قوافل طبية أسبوعية، بقرى حياة كريمة، لتقديم خدمة طبية للفئات المحرومة والأولى بالرعاية، بجانب تقديم خدمات توعية متنوعة للمترددين على القوافل الطبية.

