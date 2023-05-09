عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية خزام غدا

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلنت مديرية الصحة بـ قنا ، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لإدارة قوص الصحية، يومي غدا الأربعاء والخميس، لتقديم خدمة طبية للفئات العمرية المختلفة.

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن المديرية سوف تنظم قافلة طبية بقرية خُزَام التابعة لإدارة قوص الصحية، غدا وبعد غد الخميس، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

 

دور الإعلام فى التوعية بالمشروعات القومية ندوة بمركز إعلام قنا

تعرف على أماكنهم..قنا تخصص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المرشحين للعمل بالتربية والتعليم

 

وأشار تاوضروس، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة تأتى حرصاً من مديرية الصحة، بضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة و المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

 

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا ، تنظم قوافل طبية أسبوعية، بقرى حياة كريمة، لتقديم خدمة طبية للفئات المحرومة والأولى بالرعاية، بجانب تقديم خدمات توعية متنوعة للمترددين على القوافل الطبية.
 

 

قنا إدارة قوص الصحية قافلة طبية قرية خزام وزارة الصحة حياة كريمة التوعية الطبية مديرية الصحة قوافل طبية أسبوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يبحث تذليل العقبات أمام مشروع القطار الكهربائي السريع

محلي نجع حمادي يشن حملة مكبرة لضبط المتسولين بالشوارع

ترشيحاتنا

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد موسى: يجب الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ