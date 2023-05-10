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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بتقديم الدعم للمركز الإقليمي لنقل الدم

بنك الدم الإقليمى
بنك الدم الإقليمى

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لبحث تقديم كافة سبل الدعم للمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة قنا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ومحمود حمدان، وكيل وزارة المالية، والدكتورة دعاء محمد إبراهيم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، وعدد من أطباء المركز .

 

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وجه محافظ قنا، خلال الإجتماع بتقديم كافة أوجه الدعم، للمركز الاقليمي لنقل الدم، نظرا لدوره الهام والحيوي في توفير أكياس الدم ومشتقاتها بشكل أمان وكاف وفعال لجميع المرضى والمصابين بكافة المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى ومركز الأورام، على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ قنا ، بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بالمركز وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية مناسبة.

وقال محافظ قنا، إن التبرع بالدم يعد واجب وطني من أجل المُساهمة فى تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين.

وأكد الداودى، أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظرًا لدورها المؤثر في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.
 

بنك الدم الإقليمى

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قنا وزارة الصحة المراكز الطبية المتخصصة المركز الاقليمي لنقل الدم المستشفيات العامة مستشفيات التامين الصحي بنوك الدم تحسين صحة المرضى

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