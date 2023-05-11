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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى قنا العام

مؤتمر طب الأطفال
مؤتمر طب الأطفال بقنا

انطلقت فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي الأول لقسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي قنا العام، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، والدكتور عبد الرحيم حسين، رئيس قسم الاطفال بمستشفي قنا العام، والدكتورة مروة عبد الله مغربي، رئيس المؤتمر وعدد من أطباء وطبيبات الأطفال بمستشفيات المحافظة. 

 

أعرب محافظ قنا ، عن سعادته بحضور المؤتمر العلمي الأول لقسم الأطفال بمستشفي قنا العام ، والذي يهدف إلى نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية لشباب الأطباء  والتعرف علي أحدث التقنيات وآخر ما توصل له العلم في مجال طب الأطفال، موجها الشكر للدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وجميع الأطقم الطبية بالمستشفي علي جهودهم الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

 

فيما قدم الدكتور راجى تاوضروس، الشكر لمحافظ قنا ، على الدعم الذى يقدمه من أجل تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما قام بسرد تاريخ بداية طب الأطفال، ومراحل التطور وصولا إلي وقتنا الحالى.

 

و أشار تاوضروس، إلي أن تطوير طب الأطفال وحديثي الولادة أحد الأولويات، حيث يجري إنشاء قسم عناية مركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزي بسعة ٢٦ سرير ، فضلا عن تجهيز مركز حضانات بإستراحة مستشفي الصدر بسعة ٢٠ حضانة، بهدف الوصول إلي مستوي مميز من الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

و أوضحت الدكتورة مروة مغربي، رئيس المؤتمر، بأن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار  السعي نحو تطوير وتنمية قدرات شباب أطباء الأطفال علميا وإكلينيكيا، ونقل الخبرات إليهم، واستعراض أهم و أحدث ما توصلت إليه العلوم على مستوى العالم في مجال طب الأطفال مما يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.


يُذكر أن المؤتمر العلمي الأول لقسم الأطفال بمستشفي قنا العام يتم تنظيمه بقاعة المؤتمرات بفندق بسمة بمدينة قنا ، وتستمر فعالياته علي مدار اليوم وغداً ، ويتضمن محاضرات علمية حول أحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجال طب الأطفال، وورش عمل للأطباء المشاركين.

 

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