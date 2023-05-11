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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يلتقي ممثلي الجهات المشاركة في تنظيم القافلة الطبية الموسعة 

وفد مجلس القبائل
وفد مجلس القبائل العربية

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالديوان العام، ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ القافلة الطبية الموسعة بالقرى الأكثر احتياجًا، والتي انطلقت اليوم، الخميس، بقرية المراشدة بمركز الوقف، بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة بهية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.

جاء ذلك بحضور الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتورة نها خليل، ونورهان هانى، ممثلى مؤسسة بهية.

 

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وقال محافظ قنا إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في 17 تخصصا طبيا مختلفا، وذلك تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بكلية الطب جامعة المنوفية، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة قنا وجامعة المنوفية ومجلس الوزراء ومجلس القبائل العربية، وبنك الشفاء ومؤسسة بهية، من أجل وصول القوافل الطبية للفئات الأكثر احتياجا، مقدما الشكر لجميع من ساهم وشارك فى تنظيم هذه القافلة.

وأكد “الداودى” أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة والمؤسسات الطبية الخيرية والجامعات المصرية، لتنظيم المزيد من القوافل الطبية وتنفيذها بشكل دورى لتغطية المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وأضاف محافظ قنا أنه تم الاستعداد منذ عدة أيام لاستقبال أعضاء القافلة الطبية، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، بما يساهم فى تقديم خدمات طبية مميزة وتوفير الراحة للمترددين على القافلة، وأن القافلة تشمل تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانا، كما يتم تسجيل الحالات التى تستدعى تدخل جراحى على قاعدة بيانات، ويتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم خلال أيام معدودة.

وفى الختام، تسلم محافظ قنا عددا من الدروع التذكارية، مُقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، ومؤسسة بهية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره فى خدمة المواطنين وتعاونه المثمر فى تقديم جميع التسهيلات لتنظيم هذه القافلة.

يُذكر أن القافلة الطبية انطلقت اليوم، الخميس 11 مايو، بقرية المراشدة بمركز الوقف، وتستمر فعالياتها غدا، الجمعة 12 مايو الجارى، بقرية هّو بمركز نجع حمادي، وبعد غد، السبت 13 مايو، بعزبة البوصة مركز أبو تشت.


 

وفد القبائل العربية

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قنا المراشدة نجع حمادى مجلس القبائل مؤسسة بهية جامعة المنوفية الخدمات الصحية المؤسسات الطبية الخيرية

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