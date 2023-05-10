تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا ، تمهيداً لدفن الجثمان بمقابر الأسرة فى منطقة المعنا عقب صلاة العصر.

ويشهد سرادق العزاء، حالة من الحزن، أمام منزل العائلة بالمعنا، توافد كبير للقيادات التنفيذية و الشعبية، للمشاركة فى تشييع الجنازة، وسط حالة حزن على الفقيد الراحل.

ويتقدم المتواجدين فى سرادق العزاء، النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، و أشقاء الفقيد الراحل، وسط توافد لأعداد كبيرة من المعزين من أهالى قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وكان الفقيد الراحل، توفى مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل و العناية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا ، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر .

و نعى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، شقيقه الراحل، قائلا: رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكرى، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياة ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبناءه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه ، أسأل نفسى، كيف تكون الحياة بدونك يا شقيقي ويا روحى، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته ، أشياء كثيرة كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله أخي الحبيب.