بتكلفة 50 مليون دولار.. مستثمر صيني يبحث إقامة "مصنع للملابس الطبية" بقنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع المستثمر الصينى زيان بينغ شيونغ والوفد المرافق له، إقامة مصنع لإنتاج الملابس الطبية تحت مسمى CIC " COBES INDUSTRIES PTE LTD " بالمنطقة الحرة العامة بقفط، بحجم استثمارات قد تصل إلى 50 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور فوزى رضوان، مدير المنطقة الحرة العامة بقفط، عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الإستثمار.



رحب محافظ قنا ، بالمستثمر والوفد المرافق له، موضحاً لهم حجم المميزات الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة، مثل وفرة المواد الخام، والأيدى العاملة المدربة، وشبكة طرق إقليمية سريعة مميزة ، و قرب المناطق الصناعية من ميناء سفاجا البحرى ، ومطار الأقصر الدولى كما يجرى تنفيذ القطار الكهربائى السريع والذى يمر بالمحافظة ، مما يساهم فى سرعة وسهولة الإنتقال بين محافظة قنا والعاصمة، فضلاً عن توافر بنية تحتية ذات كفائة عالية بالمنطقة الحرة العامة ، والمنطقتين الصناعيتين بقفط و نجع حمادى.

وأضاف الداودى، أنه يوجد مجمع لإنهاء خدمات المستثمرين بالمحافظة يعمل بنظام الشباك الواحد، تيسيرا عليهم فى إنهاء إجراءات شركاتهم ومصانعهم، لافتاً إلى أنه حريص على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث أى معوقات أو تحديات تعترض استثماراتهم.

وأوضح محافظ قنا ، أن المنطقة الحرة العامة بقفط هى واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية انشئتها الحكومة المصرية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحليةو الأجنبية، نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر أراضى مكتملة المرافق والبنية الأساسية، فضلا عن انها تتميز بخصوصية التعامل داخلها من حيث سهولة إنهاء الإجراءات الجمركية والاستيرادية والتعاملات النقدية، كما إنها تعد أحد آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار محافظ قنا ، إلي أن المصنع سوف يتم تصدير منتجاته للدول الخارجية، بنسبة 50% للولايات المتحدة الأمريكية ، و 25% للدول الأوروبية، و 25% لدولة الصين، وبعض الدول من قارة أسيا، وسوف يوفر ألف فرضه عمل للشباب خلال المرحلة الأولى.

وقدم المستثمر الصينى، خلال اللقاء عرض توضيحى عن الفرع الرئيسى للمصنع المقام فى ميانمار ، تضمن تاريخ التأسيس عام 2005 ، ومراحل التطور والتوسعات ، وكذلك حجم الاستثمارات ، وعدد العاملين به والذى يتخطى 5 الآف عامل ، و كذلك أنواع المنتجات التى ينتجها المصنع وتشمل" ملابس الأطباء – التمريض – عمال المستشفيات – مفارش الأسرة" والتى تصل إلى 4 ملايين قطعة شهريا ، والخامات المستخدمة فى الإنتاج ، ومراحل الإنتاج، والاختبارات التى يتم إجرائها للمنتج النهائى للتأكد من جودته ، والدول التى يتم التصدير إليها والتى تتخطى 50 دولة.