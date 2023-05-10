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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وطني وصعيدي جدع.. الآلاف يشاركون في جنازة الكاتب محمود بكري بـ قنا|شاهد

جنازة الكاتب الصحفي
جنازة الكاتب الصحفي محمود بكرى

شارك الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، فى تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ.

وذلك وسط حالة من الحزن والآلم تملئ قلوب المحبين والمشاركين في جنازة الراحل النائب، محمود بكري.

ويتقدم المشاركين في الجنازة، أشقاء الراحل وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وسط توافد لأعداد كبيرة من المعزين من أهالى قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وكان الفقيد الراحل، توفى مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل و العناية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا ، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ونعى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، شقيقه الراحل، قائلا: رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكرى، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه ، أسأل نفسى، كيف تكون الحياة بدونك يا شقيقي ويا روحى، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته  ، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله أخي الحبيب.

مدينة قنا منطقة المعنا اخبار قنا اخبار المحافظات مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي محمود بكرى النائب مصطفي بكري مجلس النواب مستشفى المعادي العسكري جريدة الأسبوع

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