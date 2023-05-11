محافظ قنا يتفقد فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية الموسعة بالمراشدة

وسط إقبال كثيف من المواطنين، تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية الموسعة بالقرى الأكثر احتياجًا، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، وبنك الشفاء المصرى، ومؤسسة بهية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية المراشدة.

رافقه خلالها الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وعزت السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية المعنية.



تابع محافظ قنا ، أعمال توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج في العديد من التخصصات الطبية، والتي تشمل أمراض" العيون - الجلدية - القلب - الأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات" ، تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة المنوفية.



وقال محافظ قنا ، إن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي قرية المراشدة والقري المجاورة لها ، نظرا لتوقيعها للكشف الطبي وتقديم جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة، بالاضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين بمؤسسة بهية.

وقدم الداودي، الشكر للمسئولين بمجلس الوزراء، ومجلس القبائل والعائلات المصرية وجامعة المنوفية وبنك الشفاء المصري ومؤسسة بهية، ومديرية الشئون الصحية لمشاركتهم فى تنظيم القافلة وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.