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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط محاولة التعدي على 20 فدانا من أملاك الدولة في قنا

احباط محاولة تعدى
احباط محاولة تعدى على أملاك الدولة بقنا

أحبطت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في دشنا شمال محافظة قنا، محاولة أحد الأشخاص التعدي على مساحة كبيرة من أراضي أملاك الدولة، أثناء تمهيدها بالليزر.

تمكن حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، بمعاونة مسؤولي الإزالات، من رصد أحد الأشخاص أثناء محاولته القيام بالتعدي على أراضي أملاك دولة، على مساحة قدرت بـ20 فداناً، كان يقوم بتمهيدها بجهاز الليزر، استعداداً للتعدى عليها بالزراعة.

 

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وتمكنت الحملة من إحباط محاولة التعدي، بعد هروب الشخص، في المنطقة الجبلية المتآخمة، بصحبته المعدات، وضبط دراجة نارية كانت بصحبتهم.

وأشار “جيلانى”، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، في ضوء الموجة 21 من حملات الإزالة على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين الوحدة المحلية والمركز والمحافظة وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولا بأول، خاصة وأن الوحدة المحلية تتابع ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

احباط محاولة تعدى على أملاك الدولة

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قنا املاك الدولة حملات الازالة الأراضى الزراعية دراجة نارية إحباط محاولة التعدي أبومناع غرب اراضي املاك الدولة

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