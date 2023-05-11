محافظ قنا يستقبل 15 مواطنا من ذوى الهمم بعد استلامهم الأطراف الصناعية



استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم، الفوج الثالث من ذوى الهمم، بإجمالى 15 مواطنا ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، و النائب محمد كمال موسى، و الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضوا مجلس الشيوخ، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية خلال هذا الفوج بلغ 15 حالة تعانى من بتر في الأطراف، كما تم عمل قياسات لـ 18 حالة أخرى ، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريباً.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم إجراءات الكشف الطبى وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية، كما رافقهم أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم للأطراف الصناعية.



وأضاف الداودى، بأن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، حركياً وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.

يُذكر أن الفوجين الأول والثانى تم خلالهما تسليم 35 طرف صناعى للمستحقين، بواقع 19 طرف صناعى خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022 ، و 16 طرف صناعى خلال الفوج الثانى في فبراير الماضى.