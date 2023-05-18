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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتاة تمتحن بدلاً من طالبة حامل.. إحالة طاقم مدرسة للتحقيق في قنا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطاقم الإداري لمدرسة التجارة بقنا ، للتحقيق  بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، للتحقيق معهم بشأن واقعة أداء طالبة الامتحان بدلا من ابنة خالتها.

 

وكانت طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، أدت امتحان نهاية العام، بلجنة المنازل بمدرسة التجارة الثانوية بنات بمدينة قنا ، نيابة عن ابنة خالتها التي تعانى متاعب الحمل.

 

إحالة الواقعة للنيابة العامة .. ضبط فتاة تؤدى الامتحانات بدلاً من ابنة خالتها بقنا

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و أثناء أداء الامتحان تلاحظ، أن إحدى الطالبات ليست هى المقيدة باللجنة، فتم إخطار مسئولى اللجنة، و إخطار مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

و أحيلت الواقعة للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات مع أطراف الواقعة، وجرى ضبط الفتاة المتهمة بأداء الامتحان، للتحقيق معها، و التي أفادت بأنها أدت الامتحان نيابة عن ابنة خالتها التى تعانى من متاعب الحمل.

 

كما قررت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، حرمان الطالبة المقيدة بالصف الأول" لجنة منازل"، من أداء بقية الامتحانات، مع انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

 

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