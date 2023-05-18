إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

أنهت لجنة المصالحات بـ قنا ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، بالتصالح والتصافح، بعد تساوي عدد القتلى للطرفين، وسط حضور كبير من أهالى القرية والمناطق المجاورة.

وأقيم مراسم الصلح، فى سرادق كبير بنطاق القرية، حضور أعضاء لجنة المصالحات، المكونة من: النائب سيد فؤاد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد كمال، عضو مجلس الشيوخ، وعبد الباسط عبدالنبي، والشيخ محمود عبدالهادي، وقيادات أمنية و شعبية.

وانتهت مراسم الصلح، بتكبيرات الحاضرين، بعد تصافح وتعانق الطرفان، و اتفاقهما على إنهاء الخصومة، وفتح صفحة جديدة من الود و التسامح.



وقال المهندس سعيد محمود، أحد أعضاء لجنة الصلح بين الطرفين، إن مراسم الصلح تمت بين عائلتى" آل عمران و آل دياب"، بقرية الغرابوة، دون قودة بعد تساوى عدد الضحايا من الطرفين.

وأكد محمود، أن لجنة الصلح أخذت تعهدات على طرفى الخصومة، بإنهاء الخلافات وعدم العودة مرة أخرى، فضلاً عن تغريم الطرف المخالف لبنود الإتفاق 5 مليون جنيه.

تعود وقائع الخصومة الثأرية، إلى يوليو 2021، عندما أسفرت مشاجرة بين عائلتى " آل دياب وآل عمران" بقرية الغرابوة بحرى، التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، عن مقتل سيد حسن بخيت، بعد خلافات بين المجني عليه وآخر أثناء تواجدهما في السعودية، وتجددت عقب عودته من السعودية لمسقط رأسه، وأسفرت عن مقتل محمد صبور عبدالعظيم، من العائلة الأخرى، وأصبح الطرفين متعادلين.