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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انهيار منزل بقنا

انهيار منزل
انهيار منزل

لقى شخصين مصرعهم و أصيب ١٠ آخرين فى انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الترامسة، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

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تبين مصرع شخصين و إصابة ١٠ آخرين، فيما تحاول قوات الحماية المدنية، رفع الأنقاض، وانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.

انتقلت قوة أمنية و الجهات المختصة إلى موقع المنزل المنهار، لمتابعة عمليات استخراج ونقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا الترامسة انهيار منزل الحماية المدنية المصابين المستشفى

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