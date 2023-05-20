مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انهيار منزل بقنا

لقى شخصين مصرعهم و أصيب ١٠ آخرين فى انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الترامسة، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

تبين مصرع شخصين و إصابة ١٠ آخرين، فيما تحاول قوات الحماية المدنية، رفع الأنقاض، وانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.

انتقلت قوة أمنية و الجهات المختصة إلى موقع المنزل المنهار، لمتابعة عمليات استخراج ونقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.