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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد قنا ومدير الأمن ينتقلان لموقع العقار المنهار بقرية الترامسة

منزل الترامسة المنهار
منزل الترامسة المنهار

انتقل محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، برفقة اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، لموقع انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ سكان العقار المنكوب.
 

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فور ورود بلاغ إنهيار المنزل ، تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين، و 8 معدات تدخل سريع لرفع الأنقاض، كما انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بشكل فورى لانتشال المصابين والعالقين، وذلك وسط تواجد أمني مُكثف من قيادات مديرية أمن قنا ، حيث تم فرض كردون أمنى حول موقع العقار ، لتسهيل مهام فرق الإنقاذ ، وتيسير عمل معدات التدخل السريع، وكذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض لأى إصابات.

 

3 وفيات و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار منزل الترامسة بقنا 

بالأسماء .. ارتفاع ضحايا منزل الترامسة إلى 3 وفيات و 9 مصابين بقنا

 

كما تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، ومدير الأمن، جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض، التى استمرت على مدار ثلاث ساعات، حتى تم استخراج جميع سكان المنزل ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، موضحا أن الحادث أسفر عن مصرع ٤ حالات وإصابة اصابة ١١ آخرين. 

 

كما توجه أبوكريشة، إلى مستشفى قنا العام ، بمرافقة الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير عام المستشفى ، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، للإطمئنان على حالة المصابين، حيث تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للمصابين للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

 

و أشار السكرتير المساعد لمحافظة قنا ، جاءت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة حالتين بكسور بسيطة، وتم خروج بعض الحالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

 

ووجه السكرتير العام المساعد، بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن الخاصة بحالات الوفاة ، وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

 

وأضاف السكرتير العام المساعد ، بأن اللواء أشرف الداودى كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف إعانة عاجلة للأسر المتضررة من إنهيار العقار ، وتوفير مقر سكنى مؤقت للناجين ، مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم.


 

منزل الترامسة المنهار

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قنا انهيار منزل العقار المنكوب المصابين كردون أمنى حول موقع العقار التدخل السريع رفع الأنقاض مديرية الصحة

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