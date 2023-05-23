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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

25 ألف جنيه.. طرق وموعد حصول المطلقات على معاش شهرى وتعويضات

معاش للمطلقات
معاش للمطلقات

تبحث العديد من المطلقات عن  كيفية الحصول على معاش  بعد تاكيد الحكومة متمثلة فى وزيرة التضامن خلال الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، إنه تم فى عام 2015 إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا يغطي نحو 22 مليون مواطن.

 

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ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ماتريد المطلقة معرفته عن كيفية الحصول على معاش بالإضافة الى التعويضات التى تنتظرها فور خروج مشروع قانون التامين الموحد للنور فور الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس النواب فيما يلى:

منحت الدولة المطلقات دعما نقديا حتى يستطعن الصمود والتغلب على مصاعب الحياة عن طريق برنامح تكافل وكرامة لدعم الأسر المستحقة، وسوف نتعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة وهى كالاتى:

أذهبٍ الى أقرب وحدة إجتماعية التابعة لمحل سكن المخصص لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على معاش للمطلقة، والمستندات تتمثل فى صورة بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، بالإضافة الى صور قسيمة الزواج أو الطلاق وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وقيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، بالإضافة الى كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.

إثبات استحقاق المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى عن طريق المادة 107 التى تنص على تحقيق إحدى الوقائع التالية وهى ترمل البنت أو الأخت و طلاق البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب.

25 الف جنيها لكل مطلقة

25 الف جنيها لكل مطلقة هو المبلغ الذى قامت الدولة بتحديدة لكى يكون تعويضا للمطلقة وفقا لنصوص مشروع قانون التامين الموحد الذى يناقش داخل قبة النواب والذى يؤكد إنشاء مجمعة تأمين إجبارى للطلاق للحماية التأمينة للمطلقات يتم صرف المجمعة بما يقارب 25 الف جنيه لكل مطلقة.

وعن أهم الشروط الواجب توافرها فى المطلقة لكل يتحصل على هذا التعويض هو أن يكون الطلاق بائن وأن يمر أكثر من 3 سنوان علي الزواج.

التأمينات الإجتماعية الأسر المستحقة استحقاق المعاش بطاقة التموين بطاقة الرقم القومي

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