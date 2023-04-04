استثناء المطلقات من تحاليل فحوصات الزواج.. مقترح برلماني

أعلنت الدكتورة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال للمستشار حنفى جبالي موجه لوزير الصحة بشأن تحاليل قائمة المقبلين على الزواج للمطلقات والمنفصلين.

شريحة كبيرة من المطلقات

وقالت سمر سالم لـ" صدى البلد"، إن هناك شريحة كبيرة من المطلقات والمنفصلين لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى لتكوين أسرة فهل سيتم تطبيق تحاليل قائمة المقبلين على الزواج؟، حيث أن هذه التحاليل يتم تطبيقها على كل من يرغب فى عقد زواج ولا يتم الزواج إلا بها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عقد الزواج لا يتم الا بشهادة الطبية الخاصة بالتحليل التى يقوم بإجرائها الزوج والزوجة ولذلك نطالب وزارة الصحة بتوضح هذا الأمر حتي تتضح جميع الأمور لدي المواطنين.

وأكدت النائبة أنه يجب عدم إلزام المنفصلين والمطلقات بإجراء تحاليل جديدة للعودة مره أخرى لأزواجهن، حيث أنهم قاموا بإجرائها مسبقا ويجب مراعاة ذلك بشكل دقيق.