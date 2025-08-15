قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم

بوسي الأسد
بوسي الأسد
رامي المهدي

“من وراء الشاشات إلى قبضة الأمن، بوسي الأسد، الراقصة وصانعة المحتوى المثيرة للجدل، تتصدر المشهد مجددًا بعد سقوطها داخل شقة بمنطقة الهرم، متهمة بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق”.

اعترافات صادمة وسجل جنائي ثقيل، تكشف التحقيقات عن كواليس عالم خفي من الانحراف الإلكتروني والتربح عبر السوشيال ميديا، التفاصيل الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث حصل موقع صدى البلد على السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في الهرم.

وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).

اعترفت الراقصة بوسي الأسد، خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشه للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.

كما اعترفت، الراقصة بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها".

واعترفت المتهمة كذلك أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.

بوسي الأسد الراقصة بوسي الأسد اخبار الحوادث فيديوهات خادشة فيديوهات خادشة للحياء

