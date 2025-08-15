قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى لو أمروك بمعصية الله لا تقطعهما.. حسام موافي: المعروف مع الوالدين واجب
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
فن وثقافة

ماجدة منير : أنا مشخصاتية وليا الشرف .. وبعشق الفن

الفنانة ماجدة منير
الفنانة ماجدة منير
أوركيد سامي

شاركت الفنانة ماجدة منير الجمهور صور  لها للعديد من أعمالها الفنية علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت ماجدة منير أنا مشخصاتيه ولي الشرف ، كلمة "مشخصاتي" مشتقة من التشخيص، وهو جوهر فن التمثيل، بل هو الفن نفسه. التشخيص هو القدرة على تقمص الشخصيات والتنقل بينها وتجسيدها بكل تفاصيلها النفسية والجسدية والانفعالية.

يذكر أن تألقت الفنانة ماجدة منير في مسلسل سراب.

وكشفت الفنانة ماجدة منير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة “سعيدة بالمشاركة في مسلسل سراب في دور والدة جيهان الشماشرجي دور ام بتخاف علي بنتها و تتعرض للكثير من الصدمات بسببها”.

وأضافت ماجدة منير “سعيدة بالعمل مع فريق العمل وبالعمل مع المخرج أحمد خالد”.

يشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.و غيرهم كثير من النجوم

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، من إنتاج سالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

ماجدة منير

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

الدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

إنجاز جديد لجامعة القاهرة .. إدراج مجلة المعهد القومى لعلوم الليزر داخل قاعدة بيانات الدورية العلمية المفتوحة DOAJ

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: تنفيذ 4 برامج تدريبية في عدد من المحافظات

وزير الكهرباء وممثلي شركة انكورا الصينية

وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

