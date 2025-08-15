ماجدة منير : أنا مشخصاتية وليا الشرف .. وبعشق الفن

شاركت الفنانة ماجدة منير الجمهور صور لها للعديد من أعمالها الفنية علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت ماجدة منير أنا مشخصاتيه ولي الشرف ، كلمة "مشخصاتي" مشتقة من التشخيص، وهو جوهر فن التمثيل، بل هو الفن نفسه. التشخيص هو القدرة على تقمص الشخصيات والتنقل بينها وتجسيدها بكل تفاصيلها النفسية والجسدية والانفعالية.

يذكر أن تألقت الفنانة ماجدة منير في مسلسل سراب.

وكشفت الفنانة ماجدة منير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة “سعيدة بالمشاركة في مسلسل سراب في دور والدة جيهان الشماشرجي دور ام بتخاف علي بنتها و تتعرض للكثير من الصدمات بسببها”.

وأضافت ماجدة منير “سعيدة بالعمل مع فريق العمل وبالعمل مع المخرج أحمد خالد”.

يشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.و غيرهم كثير من النجوم

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، من إنتاج سالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.