مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن

بدأ مطرب الراب شهاب، حفل مهرجان العلمين الجديدة 2025، اليوم الجمعة، في ساحة U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر الرابر شهاب، بإطلالة كاجوال، مرتديا بنطالا وجاكيت جينز أسود وتي شيرت أبيض وكاب أحمر، وبدأ الحفل بأغنية مرزمن، في ظل تفاعل الجمهور معه.

وينتظر أن يقدم الرابر ليجى سي، الجزء الثاني من الحفل، على أن يختتم مراون بابلو سهرة الليلة.

حفل مروان بابلو وليجى سي وشهاب

ويأتي حفل مروان بابلو وليجى سي وشهاب، في الليلة السادسة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد 5 حفلات ناجحة، للنجوم «أنغام، تامر حسني، المطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور».

ليجي سي

ليجي سي هو مطرب راب، واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته “كلميني باللي”ل، و"تروح لمين"، و"قابلني هناك".

مروان بابلو

في وقت سابق، حلَّ مغني الراب مروان بابلو، ضيفا على برنامج “AB talks” مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه، بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدرٍ كافٍ من التعليم، وهو شخص هادئ، ولكن بداخله الكثير من الزحام في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو".

يذكر أن مروان بابلو، عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة.