ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود تحالفات اقتصادية سرية بين الإخوان المسلمين وشركات إسرائيلية رغم العداء العلني للإخوان تجاه الدولة العبرية. 

وأوضح الخرباوي أن هذه العلاقات الاقتصادية تشمل استثمارات الإخوان في أوروبا، والتي تُدار من خلال شركات سرية، ما يعكس تعاونًا استراتيجيًا مع الشركات الإسرائيلية في مجالات متعددة.

 الإخوان في أوروبا: استثمارات ضخمة عبر شركات متعددة

أشار الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة «صدى البلد»،إلى أن الإخوان يواصلون إدارة أموالهم في الخارج عبر شبكات معقدة، حيث تشمل استثماراتهم عدة مجالات، مثل الاتصالات والإعلام، وكذلك التدريب السياسي والتقني في أوروبا. وأكد أن هذه الاستثمارات تتم تحت إشراف مباشر من شخصيات بارزة في التنظيم مثل إبراهيم زيات، الذي يشرف على إدارة الأموال في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

يوسف القرضاوي يبرر التحالفات الاقتصادية

وأوضح الخرباوي أن يوسف القرضاوي، من خلال قوله الشهير "المال ليس له دين"، كان يُبرر التحالفات الاقتصادية بين الإخوان وبين الشركات الإسرائيلية، مفسرًا كيف يتم تحقيق المكاسب المالية والتعاون الخفي مع قوى اقتصادية مؤثرة في المنطقة، بما في ذلك بعض الشركات الإسرائيلية.

أضاف الخرباوي أن هناك شراكات إعلامية سرية بين الإخوان وشركات إسرائيلية تعمل في الإعلام الرقمي والصحافة الاستقصائية،حيث يتم تدريب كوادر الإخوان في أوروبا على تقنيات الإعلام الحديث، وتحسين القدرة على التأثير على الرأي العام، من خلال مراكز تدريب أنشأتها التنظيمات الإخوانية هناك، والتي تديرها شخصيات قريبة من الإخوان، معتمدين في ذلك على الخبرات الإسرائيلية.

الدكتور ثروت الخرباوي شؤون الجماعات الإرهابية الإخوان

