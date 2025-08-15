ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود تحالفات اقتصادية سرية بين الإخوان المسلمين وشركات إسرائيلية رغم العداء العلني للإخوان تجاه الدولة العبرية.

وأوضح الخرباوي أن هذه العلاقات الاقتصادية تشمل استثمارات الإخوان في أوروبا، والتي تُدار من خلال شركات سرية، ما يعكس تعاونًا استراتيجيًا مع الشركات الإسرائيلية في مجالات متعددة.

الإخوان في أوروبا: استثمارات ضخمة عبر شركات متعددة

أشار الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة «صدى البلد»،إلى أن الإخوان يواصلون إدارة أموالهم في الخارج عبر شبكات معقدة، حيث تشمل استثماراتهم عدة مجالات، مثل الاتصالات والإعلام، وكذلك التدريب السياسي والتقني في أوروبا. وأكد أن هذه الاستثمارات تتم تحت إشراف مباشر من شخصيات بارزة في التنظيم مثل إبراهيم زيات، الذي يشرف على إدارة الأموال في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

يوسف القرضاوي يبرر التحالفات الاقتصادية

وأوضح الخرباوي أن يوسف القرضاوي، من خلال قوله الشهير "المال ليس له دين"، كان يُبرر التحالفات الاقتصادية بين الإخوان وبين الشركات الإسرائيلية، مفسرًا كيف يتم تحقيق المكاسب المالية والتعاون الخفي مع قوى اقتصادية مؤثرة في المنطقة، بما في ذلك بعض الشركات الإسرائيلية.

أضاف الخرباوي أن هناك شراكات إعلامية سرية بين الإخوان وشركات إسرائيلية تعمل في الإعلام الرقمي والصحافة الاستقصائية،حيث يتم تدريب كوادر الإخوان في أوروبا على تقنيات الإعلام الحديث، وتحسين القدرة على التأثير على الرأي العام، من خلال مراكز تدريب أنشأتها التنظيمات الإخوانية هناك، والتي تديرها شخصيات قريبة من الإخوان، معتمدين في ذلك على الخبرات الإسرائيلية.