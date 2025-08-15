تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بمحافظة الغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بعيد وفاء النيل، تأكيدا على مكانة النهر الخالد في الوجدان المصري ودوره الحيوي في مسيرة الحضارة والتنمية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد السعيد قطب، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أن نهر النيل يتمتع بمكانة خاصة في قلوب المصريين منذ فجر التاريخ، باعتباره شريان الحياة ورمز العطاء والرخاء، مؤكدًا خلال محاضرته في قصر ثقافة الطفل بطنطا على أهمية الحفاظ على مياه النهر وحمايته من التلوث، إلى جانب تعزيز الفعاليات التوعوية الخاصة بترشيد المياه.

كما تناول الدكتور باسم فضل مسعود، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة بوزارة الري، خلال ندوة تثقيفية أقيمت بمكتبة دار الكتب بطنطا، جهود الدولة المصرية في حماية مياه النيل، مشيرًا إلى مشروعات تطوير وتحديث شبكات الري والصرف التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وأكد أن قضية النيل هي مسئولية مشتركة يتحملها جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى التحديات التي تواجه النهر، وعلى رأسها تغيرات المناخ، والزيادة السكانية، والتلوث.

وتحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، واصل فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين تنفيذ الفعاليات التثقيفية والفنية المخصصة للاحتفاء بعيد وفاء النيل، حيث شهدت مواقع غزل المحلة، وكفر حجازي، ودخميس، وقطور، والقرشية، مشاركة واسعة من الأطفال في أنشطة متنوعة احتفاء بعطاء النهر الخالد.