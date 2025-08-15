داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على تهنئة الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته ان الرفاعي وذلك بعدما نشر كريم صورة تجمعه بزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رد واضح على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما.

وشاركت داليا مصطفى صورة كريم محمود عبد العزيز مع زوجته، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على “انستجرام”، معلقة: "فرحت أوي بالخبر دا ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين وشر الناس بحبكم أوي أوي".

رد كريم محمود عبدالعزيز على شائعات انفصاله

وكانت انتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وزوجته آن الرفاعي، ورد على ذلك بصورة تجمعها مع تعليق «I LOVE YOU»، وهو أول رد فعل منه على تلك الشائعة.