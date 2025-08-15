قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

داليا مصطفي
داليا مصطفي
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على تهنئة الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته ان الرفاعي وذلك بعدما نشر كريم صورة تجمعه بزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رد واضح على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما.

 

وشاركت داليا مصطفى صورة كريم محمود عبد العزيز مع زوجته، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على “انستجرام”، معلقة: "فرحت أوي بالخبر دا ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين وشر الناس بحبكم أوي أوي".

رد كريم محمود عبدالعزيز على شائعات انفصاله

وكانت انتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وزوجته آن الرفاعي، ورد على ذلك بصورة تجمعها مع تعليق «I LOVE YOU»، وهو أول رد فعل منه على تلك الشائعة.

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

Nothing

برنامج Nothing Community Review يفتح أبوابه عالميا لعشاق التكنولوجيا

سامسونج

سامسونج تطور عدسات معدنية مبتكرة لتقليل حجم كاميرات الهواتف الذكية وأجهزة الواقع الممتد

جيتور داشينج موديل 2025

سعر ومواصفات جيتور داشينج موديل 2025 في السوق السعودي

بالصور

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

فوائد مذهلة لإستخدام اللبان الذكر.. يعالج الالتهابات ويقوي المناعة

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

