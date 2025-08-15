دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ كريم محمود عبد العزيز وزوجته

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي وذلك بعدما نشر كريم صورة تجمعه بزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رد واضح على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما.

وتفاعلت دنيا سمير غانم مع الصورة التي نشرها كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته بتعليق: “نحن نحبكما كلاكما، الله أكبر”.

وكانت انتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول طلاق طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، ورد على ذلك بصورة تجمعها مع تعليق «I LOVE YOU»، وهو أول رد فعل منه على تلك الشائعة.