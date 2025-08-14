مي عمر تهنئ كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد الرد على شائعات انفصالهما

قدمت الفنانة مي عمر، رسالة تهنئة ودعم لصديقتها آن الرفاعي وزوجها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار شائعة انفصالهما مؤخرًا.

ونشرت مي عمر “ستوري” على إنستجرام، صورة من منشور كريم محمود عبدالعزيز، الذي شارك فيه لقطة رومانسية تجمعه بزوجته وكتب عليها: “بحبك”، وعلقت مي على الصورة قائلة: “حبايبي ربنا يخليكوا لبعض، وربنا يبارك فيكم أنتوا الاتنين”، في لفتة ود ومحبة للزوجين.

وكانت انتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وزوجته آن الرفاعي، ورد على ذلك بصورة تجمعها مع تعليق “I LOVE YOU”، وهو أول رد فعل منه على تلك الشائعة.