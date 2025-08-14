قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم محمود عبد العزيز ينفي شائعة انفصاله بهذه الصورة

محمود عبد العزيز وزوجته
محمود عبد العزيز وزوجته
يارا أمين

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مع زوجته آن الرفاعي، وبذلك قاما بنفي خبر انفصالهما الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بدون رد صريح ومباشر.

وعلق كريم محمود عبدالعزيز على الصورة قائلًا: “بحبك”.

كانت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى، أعلنت انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته، بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز، عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير"؛ ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها، أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

تزوّج كريم محمود عبد العزيز في يوليو 2011 من آن الرفاعي، وكان يُعرف عنهما حرصهما على الخصوصية، رغم ظهورهما أحيانًا في مناسبات وفعاليات فنية، وأنجبا 3 فتيات.

كريم محمود عبدالعزيز إنستجرام بحبك هنادي عيسى مسلسل مملكة الحرير آن الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

ترشيحاتنا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

بالصور

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد