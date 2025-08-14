كريم محمود عبد العزيز ينفي شائعة انفصاله بهذه الصورة

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مع زوجته آن الرفاعي، وبذلك قاما بنفي خبر انفصالهما الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بدون رد صريح ومباشر.

وعلق كريم محمود عبدالعزيز على الصورة قائلًا: “بحبك”.

كانت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى، أعلنت انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته، بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز، عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير"؛ ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها، أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

تزوّج كريم محمود عبد العزيز في يوليو 2011 من آن الرفاعي، وكان يُعرف عنهما حرصهما على الخصوصية، رغم ظهورهما أحيانًا في مناسبات وفعاليات فنية، وأنجبا 3 فتيات.