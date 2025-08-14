بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع زوجته آن رفاعي، بعد شائعات طلاقهما التي ترددت مؤخرا.

وعلق كريم محمود عبد العزيز، على صورته مع زوجته قائلا بالإنجليزية: «بحبك» مشيرا بعلامات القلوب لها.

ويعد هذا أول رد لـ كريم محمود عبد العزيز، على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول طلاقه وزواجه من الفنانة دينا الشربيني.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

انتشر مؤخرا خبر طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته آن الرفاعي، فيما لم يؤكد كريم محمود عبد العزيز أو زوجته آن الرفاعي خبر الطلاق بشكل رسمي، خلال الفترة الماضية.

كانت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى، أعلنت انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته، بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز، عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير"؛ ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها، أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

تزوّج كريم محمود عبد العزيز في يوليو 2011 من آن الرفاعي، وكان يُعرف عنهما حرصهما على الخصوصية، رغم ظهورهما أحيانًا في مناسبات وفعاليات فنية، وأنجبا 3 فتيات.

أعمال كريم محمود عبد العزيز

كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو. العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.

تعرض قناة "ON"، مسلسل "مملكة الحرير" بداية من غدا، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.