طلاق مش إشاعة .. تفاصيل عودة كريم محمود عبد العزيز لزوجته

نشر كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة مع زوجته آن الرفاعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلا: بحبك.

اعتقد كثيرون أنه ينفي بهذه الصورة خبر طلاقهما الذي انتشر منذ أسابيع ولم يقم كريم محمود عبد العزيز ولا زوجته لا بتأكيده ولا نفيه، وإن أكدته مصادر مقربة منهما.

حقيقة انفصال كريم محمود عبد وان الرفاعي

الحقيقة، حسب مصادرنا، أن كريم محمود عبد العزيز بهذه الصورة لا ينفي خبر طلاقه، أو يقول إنه شائعة، بل يؤكد من خلالها رجوعه لزوجته آن الرفاعي مجددا بعد انفصال سريع دام عدة أسابيع.

كان خلاف كبير وقع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته أدى إلى الانفصال بينهما دون أن يوضح أيهما سبب الخلاف.

ونشر كثيرون أن الفنانة دينا الشربيني كانت سبب هذا الخلاف، وأنها دخلت في علاقة مع كريم محمود عبد العزيز أثناء مشاركتهما معا في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ومن بعده مشاركتهما أيضا في فيلم "طلقني"، لكن مصادر مقربة من دينا أكدت لـ صدى البلد أن هذا الأمر غير صحيح ونشرنا بالفعل منذ أسابيع تقريرا بعنوان "هل دينا الشربيني سبب طلاق كريم محمود عبدالعزيز؟"، يؤكد عدم وجود أي علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز.

ونفت دينا الشربيني أيضا في العرض الخاص لفيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف وجود أي علاقة تربطها بكريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن الخبر ليس أكثر من إشاعة وأنها تفضل التركيز في فنها وعدم الرد على هذه الشائعات التي اعتادت عليها.