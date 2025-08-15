الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود تعاملات اقتصادية سرية بين جماعة الإخوان وبعض الشركات الإسرائيلية، رغم المواقف السياسية والإعلامية العلنية التي تنتقد إسرائيل.

وأوضح الخرباوي، أن هذه العلاقات تشمل "شبكة مالية ضخمة تربط التنظيم الدولي للإخوان مع مؤسسات اقتصادية إسرائيلية، بما في ذلك شركات في أوروبا".

إدارة الأموال والاستثمارات الإخوانية في الخارج

أضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، أن الأموال التي يديرها الإخوان، تُدار في الخارج من خلال شبكات مالية منظمة ومعقدة.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي يديرها الإخوان في ألمانيا وأوروبا، تشمل العديد من المجالات الحيوية مثل “الاتصالات والإعلام والتدريب”، وتُشرف على هذه العمليات شخصيات من داخل التنظيم الدولي مثل “إبراهيم زيات” الذي يُعرف بكونه وزير مالية الإخوان في أوروبا.

وأوضح الخرباوي، أن تصريحات يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي للإخوان، التي قال فيها "المال ليس له دين"؛ تفسر الكثير من هذه التحالفات الاقتصادية الخفية، حيث تندمج الأموال المتحصل عليها من التبرعات التي يتم إرسالها إلى الجاليات المسلمة في أوروبا؛ لتشكل محفظة مالية ضخمة تخدم مصالح التنظيم الدولي.

وأكد الخرباوي، أن الإخوان يستفيدون من شراكات إعلامية مع شركات إسرائيلية تعمل في الإعلام الرقمي والصحافة الاستقصائية، حيث تم إنشاء مراكز تدريبية في أوروبا لتأهيل كوادر الإخوان في إدارة الإعلام والوعي الجماهيري، في خطوة تهدف إلى تحسين الصورة العامة للتنظيم في الغرب.

ونوه بأن هذه المراكز ما زالت تعمل حتى الآن، ويجري استثمارها لصالح الإخوان في مختلف المجالات.