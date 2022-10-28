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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الحصول علي معاش -
الحصول علي معاش - ارشفية

تبحث العديد من المطلقات عن طريقة الحصول على معاش خاصة بعد غياب الزوج الذي يعتبر سندا تستند عليه كل أسرة مصرية، فلم تقف الدولة مكتوف الأيدي عن مد يد العون للمطلقات وقامت بجهود كبيرة لتقديم دعما ماليا للمطلقات او الأرامل لتضمن حياة كريمة لكل اسرة تستحق الدعم والرعاية.

دعمت الدولة المصرية المطلقات والارامل دعما ماديا عن طريق برنامج تكافل وكرامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات مباشرة منه لدعم الاسر المستحقة حتي تستطيع كل أسرة مصرية فقدت رب الاسرة ان تعيش حياة كريمة خالية من الاعباء المادية.

معاش شهرى للمطلقات

معاش تكافل وكرامة هو أحد فئات برامج وزارة التضامن الاجتماعي، المعروف باسم تكافل وكرامة والهدف منه هو دعم مباشرة للاسر المستحقة ومساندة المطلقات من خلال تقديم إعانة مالية شهرية.

 

ويتساءل العديد من المواطنين هل معاش تكافل وكرامة سوف ينقطع يوما من الايام، ليكون الرد بلا توجه نيجة لقطع معاش تكافل وكرامة للمطلقات علي لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

معاش المطلقات

شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق :

 حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

 حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

تنظيم صرف المعاشات من اختصاصات قانون التامينات الاجتماعية لعام 2019، الذي يحدد الموقف من صرف المعاش للمطلقة بشروط  تحدد عملية صرف معاش الوالد للابنة المطلقة بعد وفاته بموجب المادة 107 من القانون الجديد للمعاشات.

الحصول علي معاش المطلقة

وقائع تثبت استحقاق المعاش

تنص المادة 107 من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات علي أنه  يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التالية:

ترمل البنت أو الأخت.
طلاق البنت أو الأخت.
عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
كيفية الحصول علي معاش المطلقة.
 

المطلقات حصولهم علي معاش شهرى

ابرز قرارات الحكومة بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية:

علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا، اعتبارا من نوفمبر المقبل.

رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه

توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه وتستمر الي شهر يونيو القادم

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام

 

معاش المطلقات

زيادة جديدة للمعاشات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ويتابع كافة قضايا المواطن خاصة ملف دعم أصحاب المعاشات فاصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية المسؤلية وسيتم صرف زيادة المعاشات بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 هذه التصريحات جاءت علي لسان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال ايضا اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس السيسي بشأن إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمواطنين ومنهم اصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، والتى سيتم صرفها بداية من صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

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