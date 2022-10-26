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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تدريجيا.. خطة النواب تزف بشرى للموظفين بشأن زيادة الأجور بعد حديث السيسي

زيادة المرتبات -
زيادة المرتبات - صورة ارشفية

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي أمس بخصوص الاعباء التي يتحملها المواطن ارضي جميع المصريين.

دعم الموظفين والمواطنين رغم الظروف العالمية

واضاف “عمر” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول ملف الاجور خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي وذلك يؤكد حرصة الدائم علي دعم الموظفين والمواطنين رغم الظروف العالمية التي تمر بيها البلاد.

واكد النائب انه بخصوص حديث الرئيس السيسي عن زيادة المرتبات لـ 10 آلاف جنيه،  أنه سيتم دراسة هذه الزيادات الجديدة بالموازنة العامة للدولة القادمة في شهر 7 المقبل والعمل علي تنفيذها حال توافر الإمكانيات المالية ويتم تطبيقه بالتدريج بزيادات تتناسب مع الإمكانيات المتاحة لموازنة الدولة.

وعن توجيه الرئيس السيسي الخاص بعدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، قال النائب، إن الدولة سوف تتحمل الأعباء الإضافية التي كان يتحملها المواطن خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس السيسي والتي يمكن أن تتضمن زيادة في أسعار المواد البترولية أو زيادة فواتير الكهرباء وغيرها من الزيادات الأخرى.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي بشأن عدم تحمل المواطن الأعباء الإضافية وزيادة المرتبات:

وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق للاقتصاد المصري

إجراء تقييم شامل للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها

زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية للتخفيف على المواطنين

وتوفير الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا

عدم تحمل المواطن أعباء إضافية  خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية 

والله العظيم أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأي حد يبقى مش عايش

الموازنة العامة للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء الرئيس السيسي مجلس النواب

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