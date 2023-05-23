عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية سيكون له انعكاس إيجابي على الأسعار

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

‏قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك تنوعا في توفير مصادر متعددة من البروتين الحيواني وسمحنا بدخول كمية من الأعلاف الفترة الأخيرة تجاوزت 5 ملايين طن خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو وهذا رقم كبير له مدلول أن الدولة جادة في تلبية احتياجات المنتجين والمربيين.

 

وتابع محمد القرش خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أننا نعمل على التوفير وزيادة حجم المعروض من خلال تنويع مصادر الاستيراد وبدأنا في الاستيراد من دولة جيبوتي وكولومبيا وأوكرانيا والبرازيل والسودان وكينيا، وهناك تنوع كبير في مصادر الاستيراد وهذا هدفه إتاحة الفرصة لتأمين احتياجات المواطن المصري لأن الأزمات الدولية لا تنتهي ونحن حريصون على وجود علاقات دولية كبيرة خصوصا في مجال اللحوم.

 

استيراد 170 ألف رأس ماشية

 

وأضاف أن صحيح نحن نصدر أكثر من 6.5 مليون طن من المنتجات الزراعية ولكن لا توجد دولة تستطيع إنتاج كل احتياجاتها بشكل كامل، وبالتالي أحيانا أن يكون توفير اللحوم من الخارج خيارا مناسبا وبالتالي نقوم بتنويع مصادر الاستيراد، وفتحنا مناشئ جديدة ويتم التنسيق لذهاب زيارات ميدانية للأطباء البيطريين إلى هذه المناشئ لاعتمادها والتأكد من جودة اللحوم التي يتم استيرادها منها وتم استيراد 170 ألف رأس ماشية وهذه كمية كبيرة تدخل السوق وسيكون لها مردود وانعكاس إيجابي كبير على حجم وأسعار السوق و تلبية احتياجات المواطنين خصوصا في هذا التوقيت ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك.

محمد القرش وزارة الزراعة الأعلاف انجي انور البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ