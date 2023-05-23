الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية سيكون له انعكاس إيجابي على الأسعار

‏قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك تنوعا في توفير مصادر متعددة من البروتين الحيواني وسمحنا بدخول كمية من الأعلاف الفترة الأخيرة تجاوزت 5 ملايين طن خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو وهذا رقم كبير له مدلول أن الدولة جادة في تلبية احتياجات المنتجين والمربيين.

وتابع محمد القرش خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أننا نعمل على التوفير وزيادة حجم المعروض من خلال تنويع مصادر الاستيراد وبدأنا في الاستيراد من دولة جيبوتي وكولومبيا وأوكرانيا والبرازيل والسودان وكينيا، وهناك تنوع كبير في مصادر الاستيراد وهذا هدفه إتاحة الفرصة لتأمين احتياجات المواطن المصري لأن الأزمات الدولية لا تنتهي ونحن حريصون على وجود علاقات دولية كبيرة خصوصا في مجال اللحوم.

استيراد 170 ألف رأس ماشية

وأضاف أن صحيح نحن نصدر أكثر من 6.5 مليون طن من المنتجات الزراعية ولكن لا توجد دولة تستطيع إنتاج كل احتياجاتها بشكل كامل، وبالتالي أحيانا أن يكون توفير اللحوم من الخارج خيارا مناسبا وبالتالي نقوم بتنويع مصادر الاستيراد، وفتحنا مناشئ جديدة ويتم التنسيق لذهاب زيارات ميدانية للأطباء البيطريين إلى هذه المناشئ لاعتمادها والتأكد من جودة اللحوم التي يتم استيرادها منها وتم استيراد 170 ألف رأس ماشية وهذه كمية كبيرة تدخل السوق وسيكون لها مردود وانعكاس إيجابي كبير على حجم وأسعار السوق و تلبية احتياجات المواطنين خصوصا في هذا التوقيت ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك.