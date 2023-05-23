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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

اللحوم
اللحوم

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بنحو 180 ألف رأس.

وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار جاء في وقته تماما مع قرب قدوم عيد الأضحى، و‏سوف يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، لافتا إلى أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

وعن تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أمين الفلاحين أن سبب التراجع سوف يأتي بسبب ضعف القوة الشرائية وقلة الطلب على شراء اللحوم في الفترة السابقة مع ارتفاعات الكبيرة في الأسواق. 

وأوضح أن هذا “ما أصاب قطاع اللحوم بحالة من الركود في السلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة في المناطق الشعبية التي لم يعد المواطن قادرًا على شراء كيلو اللحم، بسبب الظروف المادية والدخل المنخفض للمواطنين وعليه تدهورت الأوضاع بالنسبة للجزارين”.

وأضاف أبو اللوز أن الحكومة تقوم حاليا بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، ما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة، وتسعى الحكومة حاليا لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي، ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الإستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها، خاصة في عيد الأضحى.

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