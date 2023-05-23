وزير الرياضة: صناعة بطل أولمبي تكلف 2 مليون دولار |فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن وزارة الشباب والرياضة تتواصل مع اللاعبين وأسرهم بشكل منتظم ولديها ملف بكل لاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 لـ15 ألف جنيه بعد حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأوليمبي طوال العام دون تكلفة، كما أن صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار.

وأضاف "صبحي"، خلال تصريحات خاصة له مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الشباب والرياضة تقاوم ظاهرة هروب اللاعبين ويقف خلفها شخص مقيم في فرنسا، مشددًا على أنه ليس لديهم ما يمنع من احتراف أي لاعب وفقًا لإجراءات ولوائح تنظم الاحتراف.

وتابع: يتم توفير رعاية لكل أبطالنا، وتبحث الوزارة في قرى ونجوع مصر عن شباب ونؤهلهم ليكونوا أبطالا، مؤكدًا أن "الشباب والرياضة" حققت إنجازات في الرياضات المختلفة ولم تتحق من قبل؛ سبب الإنجازات المشروع القومي.