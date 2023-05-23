وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك بالتتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لفريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة ومجلس الإدارة، بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكيني، بنتيجة ”3-1” في الدور النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتي أقيمت خلال الفترة من (١٠-٢٣) مايو الحالي بمدينة نايل بتونس.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي المتميز والأداء الرائع لفريق الزمالك، متمنياً التوفيق لكل الفرق والأندية المصرية في كل مشاركاتها الدولية، وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية.

وجاءت نتيجة الأشواط في نهائي البطولة أمس كالتالي: ”25-22”، ”25-18”، ”15-25”، ”25-17”، وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، ومحسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك.