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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب بالغرف التجارية: قرار الإعفاء من الجمارك عمل توازن بين العرض والطلب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

‏قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ناس تدعي المعرفة على السوشيال ميديا لدرجة أن الاتحاد العام للغرف التجارية أشار لهذا الأمر وأرسل خطابا موجها للمسؤولين في الإعلام لتحري الدقة لعدم إشاعة أخبار غير سليمة عن سوق الذهب.

 

‏وتابع هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قرار إعفاء ذهب من الجمارك كان له آثار إيجابية لعمل التوازن في السوق بين العرض والطلب وهذا كان له تأثير إيجابي على الأسعار وانخفضت الأسعار من 2800 جنيه حتى 2200 جنيه وبدأ أن يكون هناك هدوء في حالة الشراء لان عوامل العرض والطلب مؤثرة بشكل كبير.

 

سعر العيار 21

 

وأضاف أنه بدأ يحدث أن المعروض أكثر من المطلوب وبدأت الناس تبيع الذهب خوفا من الخسارة وبدأ هبوط السعر حتى بدأنا نصل إلى سعر مقارب للسعر العالمي، والسعر أصبح مغريا للشراء حتى حدثت حركة شراء كبيرة من يوم الجمعة رفعت السعر قليلا إلى 2400 جنيه للعيار 21.

الذهب هاني ميلاد تامر امين سعر العيار 21 الجمارك

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