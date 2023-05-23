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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 3 حالات تتحكم في أسعار الذهب الفترة المقبلة

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

تساءل عدد من المواطنين عن هل سيرتفع سعر الذهب فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد أن سجل تراجعا مستمرا خلال الاونة الاخيرة، ولذلك قمنا بالتواصل مع عدد من المختصين بمجلس النواب للرد على هذا التساؤل.. ونستعرض الاجابة فيما يلى:

 

حالات ارتفاع سعر الذهب فى مصر

أكد وفيق عزت عضو مجلس النواب، أنه فور زيادة الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة سوف يزيد سعره مرة اخرى حيث إن الذهب يرجع الى نظرية العرض والطلب، وسبب انخفاضه خلال الاونة الاخيرة تحرك الحكومة لإعفائه من الرسوم والجمارك بالاضافة الى تراجع سعر الدولار.

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وأضاف "عزت" لـ"صدى البلد"، أن تهافت التجار والمواطنين على شراء الذهب سوف يجعل سعره يرتفع مرة اخرى، لافتا الى أن انخفاض سعر الذهب يصب فى صالح المواطن لكونه احد وأهم اسباب الزواج فهو مفتاح الزواج حيث ان معظم المقبلين على الزواج يقومون بشراء الذهب لكى يقدموا مهرا للعروس وذلك يجعل هناك حالة من زيادة الطلب بشكل مستمر.

ومن جهته أوضح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاسعار العالمية هي كلمة السعر فى زيادة اسعار الذهب فهو مرتبط ارتباطا كبيرا بها بالاضافة الى أن الحروب التجارية تؤثر على الذهب وتجعله يرتفع سعره فى مصر واغلب الدول الاخرى.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو

وجدير بالذكر أن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الثلاثاء بيع 2,385 شراء 2,405، كما أن عيار 24 سجل اليوم  بيع 2,800 شراء 2,857، وسجل ايضا عيار 18 بيع 2,044 شراء 2,061، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم ايضا بيع 19,080 شراء 19,240.

ارتفاع سعر الذهب أسباب الزواج اسعار الذهب التجار تراجع سعر الدولار

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