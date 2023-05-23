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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انخفاض أسعار الذهب.. ماذا يحمل المستقبل لسوق المعدن الأصفر؟

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، خلال الفترة الماضية، تضاربا كبيرا، فقد وصلت في بداية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، لتعاود الارتفاع مجددا، إلى مستوى 2500 جنيه أمس الإثنين، وانخفضت مجددا اليوم إلى مستوى 2450 ثم 2400 جنيه للجرام، وهي حركات تدل على التضارب الكبير في التسعير دون ضوابط محددة.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب

في هذا الصدد، قال سعيد إمبابي، المتخصص في الذهب، إن الذهب خلال الفترة الماضية انخفض إلى 2200 حنيه، ثم عاود الارتفاع إلى مستوى 2500، وهو الآن ينخفض، بعد تراجع سعر أوقية الذهب عالميا بحوالي 50 دولارا، مشيرا إلى أن أسباب الارتفاع في أسعار الذهب هو ارتفاع سعر أوقية الذهب بحوالي 20 دولارا، وهو ما رفع سعر الذهب في مصر 100 جنيه دفعة واحدة، والآن انخفض سعر أوقية الذهب 50 دولارا لينخفض سعر الذهب في مصر بحوالي 50 جنيها.

سعيد إمبابي

وأضاف إمبابي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر الذهب في مصر غير مرتبط بالسعر العالمي، وبالتالي فإن الارتفاع والانخفاض الأخير، ليس له أي أساس علمي، لأن بعض التجار يروجون طوال الفترة الماضية على أن الذهب في مصر يتم تسعيره طبقا للعرض والطلب، وبالتالي فلا يوجد داع من وجهة نظرهم لخفض أو رفع الأسعار طبقا للسعر العالمي.

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وعن توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، أوضح إمبابي، أن قديما كان يمكن توقع سعر الذهب بناء على التحليل الفني، ولكن الآن لا توجد قواعد تسعير يمكن توقع السعر في السوق المصري من خلالها.

أما بالنسبة للقرارات الأخيرة الخاصة بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب، فحتى الآن لم يتأثر السوق المصري بالصندوق، لأن الصندوق يسعر الذهب طبقا للسعر المحلي، ولكن سوف ننتظر حتى نرى كيف سيتعامل الصندوق مع سعر الذهب، وهل يمكن أن يضبط الأسعار أم لا، وفيما يخص السماح للمصريين بإحضار الذهب من الخارج، فهذه فكرة جيدة جدا، ولكن التخوف الوحيد الخاص بها، هو تأثير ذلك على الحصيلة الدولارية الواردة إلى مثلا، حيث قد يلجأ البعض إلى شراء الذهب ونزول مصر به بدلا من الدولار.

ضربات لسوق الذهب

وكانت الدولة المصرية اتخذت عدة قرارات مؤخرا، في محاولة لضبط إيقاع سوق الذهب، وتصحيح مسار الأسعار، ومن ضمن هذه القرارات، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

الإعفاء الجمركي للذهب

ويجب على من يحضر الذهب من الخارج التأكد من إحضار ما يلي:

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن قرار الإعفاء الجمركي، على واردات الذهب، بدأ يؤثر بالفعل على سعر الذهب في الأسواق، حتى قبل تطبيق القرار، موضحا أن النتائج مبشرة جدا، وسعر الذهب في السوق، مستقر وهناك نقلة نوعية به، مطالبا المصريين بالخارج بفعل ما يلي:

  • إحضار فاتورة للذهب الذي سيتم إدخاله.
  • تسجيل في الفاتورة جميع التفاصيل الخاصة بالذهب السعر و الوزن.
  • البيع فى مصر سيكون بسعر السوق المحلي.
  • يفضل شراء السبائك بدل المشغولات.
  • من يشتري مشغولات سيتحمل أموالا كبيرة بالمصنعية.
  • عدم شراء الذهب من أى مكان دون فاتورة، لأن الفاتورة هى الضامن لحقوق المواطن.

أهداف صندوق الاستثمار في الذهب

وكان قد انطلق الأحد الماضي، الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار بالذهب بمصر يحمل اسم «az-Gold» ويمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

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ويستهدف الصندوق جمع 10 ملايين جنيه من أول إصدار له عبر طرح مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة وسيتاح شراء وثائق الصندوق لجميع المستثمرين سواء مؤسسات وأفراد، مصريين وأجانب وفقا لما أعلنته شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ التي تدير الصندوق .

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