أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تحذير عاجل من الأرصاد.. رسائل السيسي من شرم الشيخ

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة على مدار الساعات الماضية، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، وعلى مدار الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع القادم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 23 مايو 2023.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد الفضائية»، برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.





السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي

ألتقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.



السيسي: مصر مهتمة بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود تنمية أفريقيا

أكد السيسي خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر حرصت على إستضافة الإجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية على أرضها للمرة الثالثة، مؤكداً أن مصر تهتم إهتمام بالغ بتعزيز المساعي الدولية و الإقليمية، الداعمة لجهود التنمية في قارتنا الأفريقية.



الرئيس السيسي: خسائر الجفاف بالدول الإفريقية تجاوزت 70 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليميًا إنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الانعكاسات اليلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموًا وهو ما يظهر بوضوع في دول القارة الأفريقية حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية".



السيسي: أفريقيا تحتاج 340 مليار دولارسنوياً لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة تداعيات كورونا

كد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دول قارة أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و140 مليار دولار سنوياً لمعالجة تداعيات كورونا.



معيط: التنويع في الأسواق المالية يخفف من ضغط العملة الصعبة

قال محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الأفريقي للتنمية داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وتمويلات عديدة، حيث أصدر البنك ضمانة منذ عدة أيام بقيمة 345 مليون دولار، وهي المرة الأولى في القارة الإفريقية إصدار ضمانة لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار، حيث سيتم الإصدار باليوان وليس بالدولار، معقبًا: "معملوهاش قبل كده لأي دولة".



رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

أجاب محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك".



100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

أوضح محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،تفاصيل إمكانية دراسة الطب باللغة الفرنسية، قائلًا إن طب عين شمس كلية عريقة؛ فهي من أقدم كليات الطب في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن تنفيذ البرنامج سيبدأ مع العام الدراسي القادم أو الذي يليه.