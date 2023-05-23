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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

العملات
العملات

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد الفضائية»،  برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي 

الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.36 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع

 

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني  38.39 جنيه للشراء و 38.53 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.38 جنيه للشراء و 100.73 جنيه للبيع.

 

 

 

أسعار الدولار استرليني الريال السعودى الدينار الكويتي أسعار الدولار

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