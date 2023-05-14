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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما الأطعمة المفيدة لك لإنقاص الوزن!

أطعمة تساعد في خفض
أطعمة تساعد في خفض الوزن

ما العامل الحاسم لتغذية الإنسان هل أن تأكل ما تشاء أو تأكل متى تشاء بمعنى آخر، توقيت تناول الطعام أو نوعية الطعام وماهو سبيل لحرق الدهوون وإنقاص الوزن ؟.

وعرضت قناة العربية الأخبارية، تقريرا يؤكد أن الدرسات الغذائية تشير إلى أن تناول الوجبات الكبيرة في الصباح والوجبات الخفيفة في المساء تساعد في إنقاص الوزن لأن عملية الهضم تتغير خلال ساعات اليوم.

وأضاف التقرير ، أن كمية الطعام في الفطار والعشاء تؤثر على  الشهية وليس على الوزن بالتالي تناول وجبة إفطار كبيرة لا تسجل فوارق كبيرة في الدهون والأنسولين وسكر الدم .

وأفاد التقرير، أن  لكل شخص ساعة بيولوجية خاصة به وذلك بالأعتماد على موعد نومه وإستيقاظه، وبحسب الخبراء أن هناك أنواع من الأطعمة تدعم فقدان الوزن وتعزز الصحة العامة كالبروتين الخالي من الدهون الذي يعطي إحساسا بالشبع ويقلل الرغبة في تناول الطعام والبيض أيضا يحتوي على جميع الفيتامينات الغذائية  إلى جانب أنه مصدر بروتين متكامل، كذلك الخضروات بجميع أنواعها وخاصة الداكنة منها كما أكد الخبراء أهمية سمك السلمون الغني بالأوميجا 3 الذي يقلل الشهية وحبوب الترمس والشوفان الخام اللذين يساعدان على إزالة الدهون المخزنة حول الخصر .

الرغبة فى تناول الطعام الخضروات الهضم الدهون المخزنة الفيتامينات الغذائية

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