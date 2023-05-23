الرئيس السيسي: خسائر الجفاف بالدول الإفريقية تجاوزت 70 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليميًا إنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الانعكاسات اليلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموًا وهو ما يظهر بوضوع في دول القارة الأفريقية حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية".



وتابع الرئيس السيسي :"تشير التقديرات إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الأفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار فضلًا عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%".





وأضاف رئيس الجمهورية: “ تقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030، و تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 التي يأتي في مقدمتها إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى”.

