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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معيط: التنويع في الأسواق المالية يخفف من ضغط العملة الصعبة

وزير المالية
وزير المالية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الأفريقي للتنمية داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وتمويلات عديدة، حيث أصدر البنك ضمانة منذ عدة أيام بقيمة 345 مليون دولار، وهي المرة الأولى في القارة الإفريقية إصدار ضمانة لدخول سوق المال الصيني وبعملة غير الدولار، حيث سيتم الإصدار باليوان وليس بالدولار، معقبًا: "معملوهاش قبل كده لأي دولة".


وأضاف خلال حواره في افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية تتبنى تنويع الأسواق المالية والأدوات والعملاتالمستخدمة في التمويل بجانب التنويع في المستثمرين أيضًا.


وأشار وزير المالية إلى التنويع يساهم في الإقلال من ضغط العملة الصعبة وخاصة الدولار. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لـ مجموعة البنك الإفريقي  للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
 

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