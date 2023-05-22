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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

أحمد فؤاد
أحمد فؤاد

عرضت قناة “أون أي”، تقريرا فيديو عن هروب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر من معسكر المنتخب في تونس، بعد حصوله على الميدالية الفضية.

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والد أحمد بغدودة: معرفش ابني فين.. وأنا سواق "توك توك" وبصرف عليه مش من ملاليم اتحاد المصارعة

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وقال محمود السيد، سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، إن من أسباب هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة، كان عدم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام، وأن اللاعب من نجوم مصر، ولكن هو يعلب لعبة فردية.

ولفت إلى أن البطل الهارب يحصل على راتب شهري  7000 جنيه، وللاعب أخذ جواز السفر بحجة أنه يريد تحويل بعض الأموال لـ شراء الهدايا.

وأشار إلى أن اللاعب هرب دون علم أحد، وسافر في فترة الليل، والجميع كان يبحث عن اللاعب واكتشفوا أنه سافر.

وأوضح أن هناك تقرير سيتم نشره عن اللاعب، لأن يعتبر من نجوم مصر، وأن الاتحاد كان يسعى لـ مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه، لـ الاستفادة منه فى حصد البطولات.


ومن جانبه فجر فؤادة بغدودة، والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الهارب، مفاجأة من العيار الثقيل رداً على تصريحات الاتحاد المصري للمصارعة، قائلاً "أنا راجل بسيط سواق توكتوك ومش بعرف أعبر  بس عاوز أرد على التصريحات اللي في شاشات التليفزيون أن ابني هارب انا راجل شقيان على ولادي وعندي غيره 2 أطفال وابني مش بياخد 7 الاف جنيه".

وأردف "ماعنديش مبرر للي حصل أنا داخل أرد على سكرتير عام الاتحاد العام للمصارعة  بيقول أنه بياخد 7 الاف جنيه  والله إبني  ما شاف  أكتر من 2200  من المشروع القومي الاوليمبي ولسه بادئين يتصرفوا من شهرين فقط ولايحصل على أموال منذ  سنوات طويلة من الاتحاد ".


وواصل : " أنا راجل على قدي وماعرفش اعبر عن اللي جوايا  أنا زعلان ومكبوت على إبني ومش عارف أوصله، إبني معرفش عنه حاجة وماقليش... إبني طالع من مصر بطولة إفريقيا  ده اللي أعرفه و كان بيحلم طول عمره وهو شخص أمين ومؤدب وحلمه  الوحيد  الميدالية الاوليمبية ".

واستطرد   قائلاً : " أنا مكنتش عاوز أرد  على الانتقادات اللي وجهت لابني.. إبني مش بياخد  راتب  بقاله 12 سنة  في الاتحاد مخدش  جنيه من الاتحاد ومن المشروع القومي  2200 من البريد  ومعايا إيصالات  تثبت كلامي وبقاله سنة مخدش مليم من الاتحاد وكان مصروف له 16 ألف جنيه خصموا منه 14800 بحجة الضرائب  وإدوله  1200 جنيها".

ووجه رسالة للاتحاد قائلاً : " عاوز تعمل بطل ومش بتديله فلوس يعني طول الوقت  قاعدين تقولوا الولد هرب، لو كان عاوز يهرب  من زمان كان هرب من وقت  كرواتيا ومعاه التأشيرة " الشينغل" من مارس الماضي  لكن الحقيقة ابني تعرض لمعاملة سيئة وضغوط كبيرة وكفاية معاملة المدرب ليه وبيخلوه يلعب بالعافية وهو مصاب.

ورداً على الحديدي بيصرف منين قال : " أنا اللي بصرف  عليه والله  جزمة اللعب  بيستلفها أنا بوجهله رسالة إرجع مصر هي أولى بيك وإحنا أتولدنا فيها وهنعيش ونموت فيها ".

 

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