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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصارعة: حصدنا 56 ميدالية في أفريقيا ونتربع على عرش اللعبة بالقارة..فيديو

بطولة افريقيا للمصارعة
بطولة افريقيا للمصارعة

قال الدكتور محمود السيد ، سكرتير عام  الاتحاد المصري للمصارعة  ، تعليقا على الإنجازات التي حققتها البعثة المصرية للمصارعة في بطولة أفريقيا بتونس ، إن الإنجاز الذي حققته البعثة ينسب لمصر بأكملها، موضحا أن البعثة شاركت في 3 بطولات في أفريقيا بمراحل عمرية مختلفة.

 

وتابع سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن مصر تربعت على عرش المصارعة الأفريقية، وحصدت العديد من الميداليات الذهبية في فريق الناشئين، فضلا عن ميداليات برونزية، وفضية، مردفا: "نلنا إعجاب الدول الأفريقية كلها".

وأكمل، أن الاتحاد يسير بسياسية جيدة نحو رعاية الناشئين بمساندة وزارة الرياضة، متابعا:  "موجودون في كل المحافظات لاكتشاف المواهب".

وأشار، إلى أن البعثة المصرية حصدت 56 ميدالية عن فريق الناشئين، والمصارعة الحرة ، ومصارعة السيدات.

 

الإتحاد المصرى للمصارعة توك شو برنامج صباح الخير يا مصر وزارة الرياضة سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة

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