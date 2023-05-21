القصة الكاملة لـ هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري للمصارعة تفاصيل هروب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب الوطني، وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والمقامة في تونس خلال الفترة ما بين 15 وحتى 21 من مايو الجاري.

بيان اتحاد المصارعة بشأن هروب بغدودة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن خروج اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني وزن 63 كجم.



وجاء البيان كالتالي :

يدرس الاتحاد المصري للمصارعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك .

ويؤكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

سبب خروج بغدودة بجواز السفر

أكد محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، أن هروب بغدودة لاعب المصارعة إلى فرنسا، غريب علينا رغم وجود كل الدعم للاعبين.

وأوضح السيد، في تصريحات تلفيزيونية: "اللاعبون لديهم راتب شهري ودعم مادي على كل المستويات، ولكن هروبه في الوقت الحالي غريب".

وأضاف سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة: "اللاعب كان يتواجد في البعثة في تونس وحققنا إنجازات كبيرة واستعدنا الريادة الإفريقية، وبغدودة نفسه حصل على الفضية أمس".

واستطرد: "بغدودة كان يتم تجهيزه للتواجد في أولمبياد باريس، وتحدث مع اللواء عصام رئيس البعثة في تونس وطلب جواز السفر من أجل تغيير عملة وشراء بعض المستلزمات".

واختتم: "فوجئنا بهروب اللاعب إلى فرنسا، والأمر كان مدبرا، واتخذنا كل الإجراءات، ولم نستوعب أن يهرب اللاعب، وطلبنا إيقافه بشكل رسمي".

انجازات بعثة المصارعة

توجت بعثة مصر بـ9 ميداليات في منافسات المصارعة الرومانية للرجار كبار بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وميدالية برونزية.

وجاءت الميداليات بواقع 5 ذهبية و3 فضية وميدالية برونزية.

وحصد الميداليات الذهبية كلًا من عبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد إبراهيم كيشو ومحمد إيهاب ومحمد علي السيد.

بينما توج بالميدالية الفضية كلًا من أحمد فؤاد بغدودة، ويحيى محمد يحيى، وعماد أشرف.

وأحرز الميدالية البرونزية محمود وليد عبداللفتاح.

وترأس البعثة اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة وتواجد المقدم السيد جمعة عبدالعالم كإداري لبعثة الشباب والكبار، فيما سافر مع البعثة اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد الإفريقي.

استقبال وزارة الشباب والرياضة

استقبل الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للمصارعة الرومانية والنسائية والشباب، بمطار القاهرة الدولي بعد المشاركة في بطولة الإفريقية للمصارعة والتي أقيمت في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو.

كما كان في استقبال البعثة من قبل اتحاد المصارعة الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري، وبينما يستكمل بعض من افراد البعثة للمشاركة في المصارعة الشاطئية.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 58 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 38 ميدالية ذهبية، و 14 ميدالية فضية، و 6 ميداليات برونزية.

ونقل التطاوي تهنئة وزير الشباب والرياضة لأبطال المصارعة، مشيدا بالجهد الذي بذل من أجل تحقيق هذه الميداليات متمنيا لهم التوفيق فى البطولات المقبلة.

وحقق الميداليات الذهبية في المصارعة الرومانية كل من: ”هيثم محمود فهمي، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد إيهاب خليل، محمد جبر، عبداللطيف محمد أحمد”.

وكما حقق الميداليات الفضية في المصارعة الرومانية عن طريق كل من، أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف، يحيى محمد عبد القادر “.

بينما حقق اللاعب محمود وليد عبد الفتاح الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية.

وفي منافسات المصارعة النسائية للكبار، استطاعت اللاعبة سمر حمزة حصد الميدالية الذهبية، بينما حققت اللاعبة سماح عبد اللطيف محمود بالميدالية الفضية.

كما حصلت اللاعبة منة الله أحمد عثمان على الميدالية الفضية، وتوجت اللاعبة فرح علي حمادة بالميدالية البرونزية.