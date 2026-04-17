قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تحقق المركز 14 محليًا و150 عالميًا في مسابقة Cisco Networking Academy

حسام الفقي

حققت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية إنجازًا جديدًا على المستويين المحلي والعالمي، بعد حصولها على المركز الرابع عشر ضمن 46 جامعة وأكاديمية مصرية مشاركة في مسابقة تعليمية إقليمية تنظمها أكاديمية Cisco Networking Academy، كما جاءت في المركز 150 عالميًا من بين 501 جامعة مشاركة من مختلف دول العالم وذلك بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة،الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي وعميد الكلية التكنولوجية، تُعد المسابقة واحدة من المبادرات التعليمية الدولية الهادفة إلى تعزيز مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الأساسية المطلوبة في سوق العمل، من خلال إتاحة مسارات تدريبية تعتمد على التفاعل والإنجاز داخل الأكاديميات المشاركة.

ويقوم نظام التنافس في المسابقة على عدة مراحل تبدأ بمرحلة Learn-A-Thon، التي تهدف إلى رفع معدلات مشاركة الطلاب في المساقات التدريبية التقنية، ثم الانتقال إلى مرحلة Capture the Flag التي تعتمد على حل تحديات عملية متقدمة في مجالات الشبكات والأمن السيبراني، وصولًا إلى المرحلة النهائية الإقليمية التي يتم خلالها إعلان النتائج وتوزيع الجوائز المادية والمعنوية على الأكاديميات المتميزة.
ويعكس هذا الترتيب المتقدم لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية مدى نجاحها في تفعيل برامج التدريب التقني، ورفع نسب إنجاز الطلاب داخل المنصات التعليمية العالمية، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والتقني على الساحة الدولية، ويؤكد قدرتها على المنافسة في بيئات تعليمية متقدمة.
 

يأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الجامعة نحو دعم التعليم التطبيقي وربط الطلاب بسوق العمل الرقمي، من خلال تنمية مهاراتهم في مجالات الشبكات، وأمن المعلومات، والتقنيات الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.


ويُعد هذا التقدم مؤشرًا على نجاح استراتيجية الجامعة في تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية والتكنولوجية العالمية، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والتطبيق العملي، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل العالمي.

جامعة حلوان التكنولوجية جامعة حلوان التكنولوجية الدولية حلوان التكنولوجية الدولية سوق العمل العالمي متطلبات التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

